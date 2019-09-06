كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| رصد قرش حوت يسبح قرب فندق في دبي

شوهد قرش حوت بطول مترين في ميناء فندق بولغاري الفاخر في جميرا صباح الخميس، مما أسعد الزوار.

وتم نشر مقطع فيديو قصير للقرش غير الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وهو يسبح بأمان حول المرسى الصغير.

وشوهد القرش وهو يسبح لمدة ساعة في المكان، وبدا وكأنه يبحث عن طعام، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال مارتن إيراسموس مؤسس شركة يخوت إنهم غالباً ما رصدوا أسماك قرش الحوت والدلافين والسلاحف عند الإبحار قبالة سواحل الإمارات.

وأضاف السيد إيراسموس، وهو من جنوب إفريقيا: “قرش الحوت هذا هو الأحدث في عمليات الرصد، ومن الواضح أنه ضائع”.

Advertisements

وأوضح إيراسموس: “بطول مترين، إنه صغير جدًا. حيث يصل نمو الذكور إلى 14 مترًا والإناث إلى 12 مترًا. إنها تجربة رائعة عندما تكتشف أحدها يسبح بالقرب من السطح”.

وتعيش أسماك قرش الحوت في المياه الاستوائية والدافئة. وفي يونيو، تم رصد سمكة طولها خمسة أمتار من قبل الصيادين قبالة سواحل رأس الخيمة.