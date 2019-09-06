كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يجب أن يسافر المزيد من الركاب بالحافلة بين دبي وأبوظبي؟

عندما تم الإعلان عن فرض رسوم على عبور بعض الطرق في أبوظبي اعتباراً من 15 أكتوبر، تسببت ذلك في موجة من الجدل بين السكان حول تداعيات هذه الخطوة.

ولكن في الحقيقة يمكن أن تستخدم الإيرادات لتمويل المزيد من مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العاصمة، وتقليل الازدحام المروري على الطرق السريعة الرئيسية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من السكان على استخدام المواصلات العامة.

لماذا الحافلة غالبا ما تكون الخيار الأفضل؟

تبلغ تكلفة الحافلة المتجهة من أبوظبي إلى دبي 25 درهماً، وهي تكلفة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الحد الأدنى لسعر البطاقة الذي يبلغ 280 درهماً والذي قد تحتاج إلى تسديده إذا كنت تستخدم سيارة أجرة أو في سيارة Uber / Careem، أي أن الفرق يصل إلى 255 درهم.

ومن اللحظة التي تشتري فيها تذكرة الحافلة، تصبح العملية برمتها سلسة وخالية من الإجهاد، حيث تغاد الحافلة كل 15 دقيقة، والمقاعد مريحة، وهناك قسم مخصص للنساء، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وتحتاج الرحلة بين دبي وأبوظبي نحو ساعتين، ويمكنك استغلال هذا الوقت لإنجاز بعض الأعمال على الكمبيوتر المحمول، أو ببساطة الاسترخاء ومتابعة برامجك المفضلة على هاتفك المحمول.

وأفضل ما في الأمر هو أن الكراسي مزودة بشاحن هاتف محمول مدمج بداخلها، لذا لا داعي للقلق من نفاذ بطارية هاتفك على الطريق.

وإذا لم تكن في عجلة من أمرك، تشكل الحافلة خياراً مميزاً للاستمتاع بالنظر من النافذة على الطريق، وأنت توفر الكثير من المال في نفس الوقت، وتساهم في الحد من تلويث البيئة، بما يعزز من أهداف البلاد لتحقيق عمليات نقل أكثر استدامة.