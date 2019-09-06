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صور مثيرة لدبي التقطها طيار من قمرة القيادة
يمضي كابتن العربية للطيران كريم نافتني أيامه في التحليق فوق السحب على ارتفاع 10000 متر، ويلتقط صوراً بديعة من السماء.
ويقدم مشروع التصوير الفوتوغرافي للطيار البالغ من العمر 37 عامًا والذي يطلق عليه “Dub-eye in the sky”، نافذة لحياته من خلال معرض للصور الغريبة المأخوذة من قمرة القيادة، والتي يشاركها مع متابعيه على Instagram والبالغ عددهم 136000 شخص.
ويضم المشروع صوراً من نخلة جميرا، وبرج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير والمزيد من المواقع المثيرة، وتحصل كل صورة على آلاف الإعجابات على عبر حسابه karimthecaptain.
ويقول نافتني لصحيفة ذا ناشيونال: “جمال هذا المكان هو أنه يوفر منظراً فريداً دائمًا، والملل شيء لا نعرفه كطيارين. إن الطيران يجري في عروقي وأنا متحمس جداً لهذا العمل.”
ونما حماسه للتصوير الفوتوغرافي إلى جانب حياته المهنية، حيث بدأ الأمر باهتمامه بالمناظر الطبيعية، وكان يبحث عن أسطح المنازل في جميع أنحاء دبي لالتقاط الصور. لكنه سرعان ما أدرك أن هذه الصور لا يمكن مقارنتها بالمناظر الخلابة التي يواجهها يوميًا من الطائرات أثناء التجول في جميع أنحاء الكوكب، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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