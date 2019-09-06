«جامعة الإمارات»: هيكلة البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات جديدة

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات عن هيكلة البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات جديدة، وذلك خلال اللقاء السنوي لأسرة الجامعة صباح أمس بمناسبة العام الأكاديمي الجديد بحضور معالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى للجامعة الذي أكد على أهمية دورها المحوري في المشاركة الفاعلة لرسم خريطة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات وفي تقديم العديد من المبادرات التي تبنتها حكومة دولة الإمارات في العديد من القطاعات الاستراتيجية للدولة حتى العام 2071.

وأعلن الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، خلال اللقاء، عن إطلاق مشروع «التحول» مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الإدارة العليا بالجامعة لتعزيز التحول المنشود من خلال إعادة هيكلة العديد من البرامج الأكاديمية وإضافة برامج جديدة للعديد من الكليات الجامعية أبرزها برامج الكلية الجامعية وكلية الأغذية والزراعة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الإدارة والاقتصاد لتعزيز الجودة العلمية وفق أعلى المعايير الدولية للبرامج الأكاديمية، واستحداث برامج ماجستير وفق متطلبات الخطة الوطنية للعلوم بدولة الإمارات منها «برنامج ماجستير علوم الفضاء» و«برنامج ماجستير التربية الابتكارية»، وبرامج ماجستير اللغات وعلوم الأنثروبولجيا.

كما تم إطلاق العديد من البرامج التي تهتم بالقطاع الصناعي في الدولة وبما يتلاءم مع استراتيجية التصنيع والصناعة لدولة الإمارات وتطوير برامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات وبرامج وتطبيقات المصانع الذكية وغيرها من البرامج العلمية الأكاديمية المبتكرة وتقنيات التعليم والتعلم وقيادة التغير في التعليم المتميز.

وأكد الدكتور البيلي على أن رحلة التحول الكبير في الجامعة تتطلب تضافر الجهود للعبور نحو المستقبل وفق متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.