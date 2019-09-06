«أمان» تشارك في أسبوع «سوربون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) شاركت خدمة أمان في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، في الأسبوع التوجيهي للعام الأكاديمي الحالي 2019-2020، الذي نظمته جامعة السوربون- أبوظبي بمقر الجامعة في جزيرة الريم.

وتستضيف الجامعة الطلاب المستجدين في برنامج التوجيه لتهيئتهم لمرحلة أكاديمية جديدة في مسيرة حياتهم كخطوة أولى نحو تحقيق أهدافهم المستقبلية، من خلال أنشطة متنوعة تثقيفية وترفيهية لدمجهم في المحيط الجامعي.

وأكد المقدم سلطان عبدالله السلامي، مدير مركز المعلومات والرصد، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في المبادرات الهادفة والتعاون المتبادل مع الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس، ونشر الثقافة الأمنية.

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