الإمارات تشارك في حوار سيؤول للدفاع 2019

سيؤول (وام) شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة اللواء الركن طيار فلاح محمد فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بالوزارة والوفد المرافق له في حوار سيؤول للدفاع 2019 بدورته الثامنة الذي بدأ أمس الأول ويستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

وحضر الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية والوفد المرافق فعاليات افتتاح الحوار الذي يقام بمدينة سيؤول تحت رعاية وبحضور معالي رئيس الوزراء الكوري ووزير الدفاع الكوري وبمشاركة العديد من الدول.

كما حضر افتتاح حوار سيؤول للدفاع عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية.

وتناول حوار سيؤول للدفاع مواضيع متنوعة مثل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الدولي، والتحديات والمهام التي تواجه السلام في شمال آسيا، والتعاون الدولي لاستعادة السلام في منطقة الشرق الأوسط وعمليات حفظ السلام الدولية.

كما التقى اللواء الركن طيار فلاح محمد فلاح القحطاني بارك جاي مين نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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