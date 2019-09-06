حمدان وأحمد بن محمد يحضران أفراح الهاجري والفلاسي

دبي (وام) حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق عبيد بالهلي الهاجري بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة عبدالله عبيد بن صبيح الفلاسي، وحضر الحفل -الذي أقيم في قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين- أمس عدد من الشيوخ وأعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل في الدولة ولفيف من أقارب العروسين.

وقد هنأ سمو ولي عهد دبي العروسين بزفافهما الميمون متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وبارك لآل الهاجري والفلاسي أفراحهما.

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