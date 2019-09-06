طحنون بن محمد يطلع على أحوال وقضايا المواطنين بالعين

العين (وام) واصل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس في قصر غريبة بمدينة العين، استقبال المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين. وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مع أبنائه المواطنين الأحاديث الودية، متفقداً أحوالهم ومستمعاً إلى قضاياهم المختلفة، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على التواصل الدائم مع المواطنين.

من جانبهم، عبر المواطنون عن فرحتهم وتقديرهم لهذا اللقاء الذي يجسد روح الأسرة الواحدة التي نشأ عليها أبناء الإمارات.

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