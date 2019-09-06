سعيد بن طحنون يحضر أفراح الخروصي والمنصوري

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم بن سعيد بن سالم الخروصي بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة إبراهيم حسن بن محمد المنصوري.

كما حضر الحفل -الذي أقيم بقاعة المشرف في أبوظبي- عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل.

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