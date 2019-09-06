أبو الغيط يبحث مع الأحبابي إنشاء تكتل فضائي عربي

القاهرة (الاتحاد)

استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، الدكتور المهندس محمد ناصر مبارك الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث تم التباحث حول المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات الخاصة بتأسيس المجموعة العربية للتعاون في مجال الفضاء.

وقال الأحبابي، في تصريحات للصحفيين، إنه تناول مع الأمين العام المبادرة الإماراتية التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي، وذلك لأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء. وأضاف بأن المبادرة تتشكل حالياً من 11 دولة عربية وتهدف إلى توحيد وتكامل القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الفضاء.

وقال: إن العديد من الدول العربية أبدت رغبتها للمشاركة في تلك المجموعة، لأنها سوف تكون العنوان لتأسيس تكتل فضائي عربي يخدم المنطقة العربية ككل ويوفر حلولاً للتحديات التي تواجه المنطقة، وإعطاء فرصة للشباب العربي في هذا المجال. ونوه بمبادرة دولة الإمارات بتمويل قمر عربي لخدمة المنطقة والذي أُطلق عليه 813 كمنصة أيضاً للتعاون العربي، لافتاً إلى أن المنطقة العربية في أمسّ الحاجة لخدمات وأنشطة المجال الفضائي لمكافحة التصحر والعوامل البيئية الأخرى والالتحاق بالركب العالمي في مجال استكشاف الفضاء.