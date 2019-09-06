هزاع بن زايد: حديث محمد بن زايد عن شهدائنا يستلهم عظمة تضحياتهم

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة يستلهم عظمة تضحيات شهدائنا الأبرار في حادث صافر، وفي الوقت نفسه يؤكد أهمية الشراكة مع الشقيقة السعودية، شراكة صنعها التاريخ وعمقتها التضحيات المشتركة في إطار التحالف العربي».

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