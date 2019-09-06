أخبار الساعة: الإمارات والسعودية في خندق واحد

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة أخبار الساعة قوة وعمق العلاقات الإماراتية السعودية وأن ما يجمع البلدين الشقيقين ليس أمراً عادياً، ولا مصالح آنية فطبيعة العلاقة بينهما استثنائية بكل المقاييس.

وقالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «ينطوي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على قوة العلاقات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأنهما في خندق واحد، على أهمية كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف التي يجري فيها التشكيك من قبل البعض في متانة هذه العلاقات ويتم الزعم بوجود خلافات بين البلدين بشأن اليمن؛ وهو ما تنفيه حقائق الواقع، وما تنسفه تصريحات سموه، خلال افتتاح سموه أمس الأول (حديقة شهداء حرس الرئاسة) في معسكر محوي، تخليداً لذكرى شهداء الوطن الأبرار وتكريماً لبطولاتهم وتضحياتهم؛ حيث قال سموه: «الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا».

وأضافت النشرة في افتتاحيتها بعنوان «الإمارات والسعودية في خندق واحد» أن ما يجمع الإمارات والسعودية ليس أمراً عادياً، ولا مصالح آنية؛ وطبيعة العلاقة بينهما استثنائية بكل المقاييس».