فعاليات ترفيهية للأطفال في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية- مركز بلدية مدينة زايد فعاليات الصيف التوعوية والترفيهية من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التي استهدفت إسعاد أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بشأن المرافق العامة والمحافظة على المظهر العام، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم والترفيه عنهم.

وأقام المركز فعالية ترفيهية لزوار حديقتي مدينة محمد بن زايد جي 1، و جي 2 ، وتضمنت برامج الفعاليتين فقرات عدة ووصل عدد الزوار إلى 400 زائر استمتعوا بأجواء الترفيه والفائدة.

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