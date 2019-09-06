دبي (الاتحاد) استقبل فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وذلك على هامش مشاركة معاليه في أعمال الدورة الخامسة من منتدى الشرق الاقتصادي المقام في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

حضر اللقاء دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند ومعالي ديمتري كوبيكلين وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية روسيا.

ونقل معالي الدكتور الزيودي لفخامة الرئيس الروسي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى حكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية، مؤكداً على أهمية وعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين في مختلف المجالات وحرص دولة الإمارات على ترسيخها والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدماً.

ومن جهته أشاد فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات على مختلف الأصعدة العالمية وجهودها البناءة تجاه كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي وبالأخص المتعلقة بالحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية والعمل على خفض حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يستقبل وزير التغير المناخي والبيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.