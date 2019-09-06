تفاهم لدعم المزارعين في أبوظبي والعين

أبوظبي(وام) وقعت مجموعتا «أغذية» و«جنان للاستثمار» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الدعم للمزارعين المحليين في مدينتي أبوظبي والعين.

وقع مذكرة التفاهم طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية ومحمد الفلاسي رئيس مجموعة الاستثمار والأعمال في شركة «جنان للاستثمار»، وذلك على هامش معرض «يوروتير الشرق الأوسط» الذي اختتمت فعالياته أمس الأول.

وتعنى المذكرة بدمج منتجات أعلاف المواشي من «أغذية» وخبراتها في مجال التغذية في إطار مبادرة «مواشي» التي أطلقتها «جنان للاستثمار» مؤخرا.

وتهدف مبادرة «مواشي» إلى مساعدة المزارعين المحليين على تعزيز ربحية واستدامة مزارع المواشي عبر توفير مجموعة من الخدمات والإرشادات التي يقدمها خبراء عالميون.

وتقدم المبادرة خدماتها للمربين عبر 8 فئات تشمل التربية والصحة، والتهيئة وحفظ السجلات والإدارة وتوريد المواد العامة ومركز التدريب وتوظيف عمال المزارع وأخصائيين تربية المواشي فضلا عن تغذية المواشي. وستستفيد المبادرة من جودة منتجات أعلاف «اجريفيتا» وخبراتها الواسعة لتوفير حلول تغذية المواشي وتقديم المشورات التي من شأنها تحسين عائدات المزارعين وإنتاجية مواشيهم. وقال طارق أحمد الواحدي إننا نواصل عملنا من خلال علامة «اجريفيتا» بهدف تزويد المزارعين بحلول التغذية التي تسهم في تعزيز عائدات المواشي وإنتاجيتها دعما لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. من جانبه أوضح محمد الفلاسي أن أبوظبي تضم أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية تشكل مساهمة كبيرة وبالغة الأهمية في برنامج الأمن الغذائي الوطني للدولة، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «مواشي» التي ستدعم المزارعين لزيادة أعداد قطعانهم وتعزيز إنتاجية القطيع الأساسي وإنتاج مزيد من المواليد وتحسين الأرباح والحفاظ على استدامة قطعان الماشية مع مرور الوقت.

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