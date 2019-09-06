الامارات | تدريب وتأهيل أصحاب الهمم المشاركين في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب وتأهيل أصحاب الهمم المشاركين في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تعاونها مع «مؤسسة سدرة لدمج أصحاب الهمم» لتدريب وتأهيل عدد من المتطوعين من أصحاب الهمم، الذين سيشاركون ضمن المتطوعين في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي سيقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري.

ونظّمت الدائرة ورشة عمل تدريبية لأصحاب الهمم المشاركين ضمن فرق التطوع في مؤتمر الطاقة العالمي، حيث تم خلالها تدريب أصحاب الهمم على مساعدة الحضور في مجالات عديدة. وشارك كلٌ من وكيل دائرة تنمية المجتمع بالإنابة، الدكتور فهد مطر النيادي، إضافة إلى قيادات من الدائرة ومن مؤسسة سدرة، وأكثر من 35 شخصاً من أصحاب الهمم، إلى جانب متطوعين من مؤسسة سدرة، ومن موظفي دائرة تنمية المجتمع.

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وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، سلطان المطوع: «إن دائرة تنمية المجتمع ملتزمة تجاه تفعيل دور أفراد المجتمع، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة من القوانين والسياسات والإجراءات التي تمكن الأفراد والمؤسسات، من تعزيز حضورهم عبر المشاركة المجتمعية الفعّالة، بما يسهم في الدفع بعجلة منظومة العمل المجتمعي والتطوعي في الإمارة نحو الأمام».

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والصناعة الرئيس التنفيذي للجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، المهندسة فاطمة الفورة الشامسي: «تمثل مشاركة أصحاب الهمم فرصة لإبراز الطاقات لديهم في خدمة وطننا الغالي، ونشكر (سدرة) على تعاونها التام مع اللجنة التنظيمية لهذا المؤتمر في تسهيل مشاركة أصحاب الهمم خلال فعاليات هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له».

من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سدرة، ريم الفهيم، أن العمل التطوعي يسهم في بناء جسور التواصل بين أصحاب الهمم مع فئات المجتمع، وصقل الخبرات العملية لديهم.