الامارات | «نقل أبوظبي» تفتح باب التسجيل للأفراد في التعرفة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل أبوظبي» تفتح باب التسجيل للأفراد في التعرفة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل عن بدء التسجيل في نظام أبوظبي للتعرفة المرورية للأفراد عبر زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة أو من خلال مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لمركز النقل المتكامل، أو أحد مراكز خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، ويأتي ذلك في إطار تفعيل أربع بوابات على جسور رئيسة في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، بهدف تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة قطاع النقل المحلي، وتماشياً مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

كما سيتم الإعلان مستقبلاً عن موعد بدء المرحلة الثانية من التسجيل في نظام أبوظبي للتعرفة المرورية لفئة الشركات وإتاحة الفرصة أمامها لتسجيل المركبات والأساطيل التابعة لها.

ويتوجب على كل من يرغب في استخدام الطرق المؤدية إلى جزيرة أبوظبي التسجيل في نظام أبوظبي للتعرفة المرورية عبر الموقع الإلكتروني لدائرة النقل (https://abudhabi.gov.dot)

والضغط على أيقونة «نظام أبوظبي للتعرفة المرورية» واختيار صفحة «التسجيل» ثم اتباع الخطوات باستخدام رقم الهوية الإماراتية.

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الجدير بالذكر أن جميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي حتى تاريخ 15 أكتوبر المقبل سيتم تسجيلها في النظام تلقائياً من دون أي رسوم، حيث ستصل للمستخدم رسالة نصية على رقم الهاتف المتحرك الخاص به والمسجل لدى شرطة أبوظبي حول تفاصيل الحساب، وبالنسبة للمركبات التي سيتم تسجيلها في إمارة أبوظبي بعد 15 أكتوبر المقبل، فينبغي على المستخدم إضافتها في الحساب الخاص به ودفع رسوم التسجيل التي تبلغ 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً رسوم تسجيل و50 درهماً رصيداً في حسابه).

ولمن يمتلك مركبات مسجلة في إمارة أبوظبي ومركبات مسجلة خارج الإمارة فإنه سيتم تسجيل حساب تلقائي له يشمل مركباته المسجلة في أبوظبي ودون دفع رسوم تسجيل عليها، وسيتم إرسال رسالة نصية له عبر هاتفه المتحرك حول تفاصيل الحساب، ويتعين عليه تسجيل ما يرغب من مركباته الأخرى المسجلة خارج إمارة أبوظبي، ودفع الرسوم البالغة 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً رسوم تسجيل و50 درهماً رصيداً في حسابه).

أما المركبات غير المسجلة في إمارة أبوظبي فيتوجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى الحساب عبر الموقع الإلكتروني يدوياً، وإضافة المركبات ثم سداد رسوم التسجيل البالغة 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً رسوم تسجيل و50 درهماً رصيداً في حسابه) قبل عبور بوابات نظام أبوظبي للتعرفة المرورية.

وأفادت الدائرة بأنه في حال عبور أي مركبة غير مسجلة في الإمارة إحدى بوابات نظام التعرفة بعد تفعيلها، فسيُمنح صاحب تلك المركبة مهلة 10 أيام عمل للتسجيل في النظام قبل إصدار أي مخالفة بحقه. وإذا لم يبادر بالتسجيل خلال الفترة المحددة فستصدر بحقه مخالفة بقيمة 100 درهم للعبور في اليوم الأول، و200 درهم للعبور في اليوم الثاني، و400 درهم للعبور في اليوم الثالث وأي عبور بعد ذلك، (سواء كانت الأيام متصلة أو متقطعة)، على ألا تزيد قيمة المخالفات على 10 آلاف درهم بحد أقصى.

- 10 أيام عمل مهلة قبل إصدار مخالفة للمركبة غير المسجلة بالإمارة في حال عبورها البوابات.