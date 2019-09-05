الامارات | شرطة الشارقة تحقق في واقعة حريق الزورق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتابع شرطة الشارقة تحقيقاتها بشأن ملابسات حادث حريق وقع يوم الثلاثاء الماضي بمرسى الزوارق بمنطقة اللية بالشارقة حيث التهمت النيران مركبا خشبياً. وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغا في العاشرة وسبع دقائق من مساء يوم الثلاثاء الماضي يفيد بوقوع الحادث بمنطقة مرسى الزوارق الواقع خلف مباني دائرة التنمية الاقتصادية حيث انتقلت على الفور الى الموقع المذكور عدد من دوريات الشرطة وفرق الانقاذ والدفاع المدني التي وصلت الى الموقع خلال اثني عشر دقيقة من موعد البلاغ وتبين ان الحريق قد اندلع في مركب خشبي محمل بمجموعة كبيرة من السيارات السكراب وبراميل الديزل حيث باشرت الفرق المختصة عملياتها في أجلاء الأشخاص المتواجدين بالموقع وتأمين سلامتهم ، وإطفاء الحريق الذي لم تستغرق عملية إطفائه سوى وقت قصير ، مما أدي للسيطره في عدم أنتقال أثاره لمراكب أخري وتبعه عمليات التبريد ما أدى الى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان نتيجة احتراق المركبات وعبوات الديزل دون وقوع أي إصابات بين الاشخاص. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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