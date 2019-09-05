وصول شحنة أدوية إماراتية من "مؤسسة خليفة الإنسانية" إلى عدن

وصلت إلى ميناء عدن اليوم، سفينة شحن إماراتية على متنها أدوية ومساعدات للشعب اليمني مقدمة من "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية".

يأتي هذا الدعم استمراراً للأعمال الإنسانية، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن عبر كافة المنظمات الإنسانية.

وتم تقديم شحنة الأدوية للمركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، وسيتم توزيع هذه الأدوية على المستشفيات في المحافظات المحررة بحسب الحاجة.

كانت المؤسسة قدمت شحنة أدوية مطلع العام الحالي تم توزيعها على مناطق الساحل الغربي في اليمن.

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