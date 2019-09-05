مساعدات طبية إماراتية لمواجهة انتشار "الكوليرا" في الساحل الغربي اليمني

تواصل دولة الإمارات دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني لمواجهة وباء الكوليرا، الذي يطل برأسه من جديد مع موسم هطول الأمطار. وفي هذا الصدد نفذ الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين حملات مكثفة في مختلف مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة عبر فرق طبية وعيادات متنقلة حيث تم تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمحاليل الوريدية اللازمة.

وشمل الدعم تزويد المستشفيات بدفعات متتالية من الأدوية اللازمة خاصة في مديريتي الوازعية والمخا بمحافظة تعز وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة.

وسيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادات متنقلة إلى بلدات المتينة والغويرق والسويق والذكير وهي بلدات نائية ساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا وتمكنت من انقاذ 280 أسرة.

ونفّذت الفرق الطبية التابعة للهلال حملات مكثفة استمرت 20 يوماً في مديرية موزع و16 يوماً في مديرية الوازعية حققت خلالها نجاحاً كبيراً في مكافحة الوباء.

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وأكد ممّثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن فرق الهلال الطبية تراقب عن كثب الوضع الصحي في كامل المديريات المحررة ولن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم من خدمات صحية ترجمة لما تولية دولة الإمارات من اهتمام للقطاع الصحي في كافة المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وثمّنت جهات الاختصاص الدور الكبير والدعم السخي من قبل دولة الإمارات، في تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وإنقاذ حياتهم.