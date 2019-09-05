محمد بن راشد يوجه بتعيين لطيفة بنت محمد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "وجهنا اليوم بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي".

وأضاف سموه: "نريد أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً .. كما هي مركز اقتصادي عالمي .. كل التوفيق لها ولفريقها .. وأنتظر تصوراً جديداً للهيئة خلال شهر".

اقرأ أيضاً... محمد بن راشد يطلق مبادرة «محطة الشباب»