مصورون عالميون يحتفون بإبداعاتهم البصرية في "إكسبوجر" 2019

يجمع المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" 2019، الذي ينظمه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" في الفترة 19-22 سبتمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من مصورين عالميين منهم 4 من كبار محترفي التصوير المخضرمين على مستوى العالم، ستيفن ويلكس، فرانس لانتنج، غابرييل ويكبولد، ويل بورارد لوكاس، وتُعرض أعمالهم للمرة الأولى في إمارة الشارقة بمعارض حصرية ضمن المهرجان.



ومن خلال استضافته لهذه الأسماء اللامعة، يفتح المهرجان نافذة لعشّاق فنون التصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات، للتعرّف على الأعمال العالمية التي صاغتها عدساتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي يشارك فيها نجوم فن التصوير الفوتوغرافي تفاصيل مسيرتهم الفنية والمهنية، ويكشفون التقنيات الصحيحة التي اعتمدوها لالتقاط الصور.



ستيفن ويلكس - "من النهار إلى الليل"

ويحلّ على المهرجان المصّور الأمريكي "ستيفن ويلكس"، الذي يعدّ أحد أشهر المصورين وأكثرهم إبداعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تُعرض أعماله في أبرز المتاحف والمعارض حول العالم، كما ظهرت أعماله في كبريات الصحف والمجلات العالمية، منها "نيويورك تايمز"، و"فانيتي فير"، و"تايم"، و"ناشيونال جيوغرافيك"، و"سبورتس ألوستريتد"، وغيرها.



ويستعرض "إكسبوجر" هذا العام، مشروع ويلكس الحصري الذي يحمل عنوان "من النهار إلى الليل"، مجموعة من المناظر الحضرية والطبيعية، التي التقطها من زاوية ثابتة خلال 30 ساعة، كما يُنظّم يوم الأحد 22 سبتمبر 2019، في الساعة السادسة مساءً، ندوة خاصة يتطرق من خلالها المصور للحديث حول هذا المعرض.



فرانس لانتنج - "وجهاً لوجه مع الحياة"

من جانبه، يروي المصور العالمي "فرانس لانتنج" رحلته القاريّة التي وثّق من خلالها سحر الطبيعة، وتشابكات الحياة الطبيعية المتنوعة من الأمازون وصولاً إلى القارة القطبية الجنوبية، مقدماً محاولة جادّة لفهم كوكبنا من خلال الصور الفوتوغرافية التي تُعبّر عن شغفه بالطبيعة واهتمامه بمستقبل كوكب الأرض.

ويُنظّم المهرجان ندوة خاصة حول هذا المعرض، يقدّم فيها لانتينج، صوراً قريبة للحيوانات تكشف أوجه تقارب مختلف أنواع الحياة على كوكب الأرض، وذلك يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 من الساعة 06:50 حتى 07:50 مساءً، للتعرّف على جماليات الإبداع التي صاغها المصور، والذي عُلّقت أعماله على جدران معارض خاصة وعامة، إلى جانب أكثر من 100 معرض فردي في مجموعة من المتاحف والمعارض العالمية.



غابرييل ويكبولد - "النور"

ويسلّط "إكسبوجر" الضوء على مصادر الإلهام من الحياة العامة للإنسان العادي، من خلال عدسة المصور العالمي "غابرييل ويكبولد"، الذي وثّق جوانب الحياة اليومية، وقضاياها المختلفة مثل: الاستدامة، والشيخوخة، والاعتماد على التقنية والتكنولوجيا، والهوية، وتمكين المرأة، وغيرها، فيما يشارك ويكبولد في ندوة بعنوان "استكشاف دلالة التصوير الفوتوغرافي المعاصر"، يوم الجمعة 20 سبتمبر، في الساعة السادسة مساءً.



ويل بورارد لوكاس - "أرض العمالقة"

يشتهر رجل الأعمال ومصور الحياة البرية البريطاني "ويل بورارد لوكاس" باستخدام تقنيات خاصة مثل كاميرات التصوير الليلية المزودة بحساسات، إلى جانب تطويره لأجهزة مبتكرة مثل العربة المسيرة عن بُعد والمزودة بكاميرا "بيتلكام"، التي تسمح بالتقاط صور قريبة جداً للحيوانات البرية المفترسة، حيث سيكون جمهور المهرجان على موعد مع معرضه الذي يتطرق لتقديم دراسة فوتوغرافية متعمقة عن حياة الفيلة المهددة بالفناء في أفريقيا، ويشارك ويل بورارد لوكاس في ندوة تحت عنوان "مغامرة بعيدة" يوم الأحد 22 سبتمبر، من الساعة 3:40 حتى 04:20 مساءً.



"كبار المصورين" عرض خاص يسبق الافتتاح الرسمي:

يقدم كبار المصورين الأربعة عروضاً للتعريف بمشاريعهم الفردية والمفاهيم الكامنة وراءها، في عرض حصري خاص "للمدعوين فقط" يسبق الافتتاح الرسمي، يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، حيث يتضمن الحدث الذي يعقد من الساعة 4-6 مساءً جولة مع كل مصور في معرضه الخاص.





وحول استضافة هذه الأسماء اللامعة، قال سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: يحلّ على المهرجان سنوياً نخبة من كبار المصورين العرب والعالميين، من أسماء ساهمت في تأسيس مراحل جديدة في مجال التصوير الضوئي من خلال ما امتلكوه من خبرات وتجارب مميزة، رسّخت أهمية الصورة كبوابة للتواصل بين المجتمعات على اختلافها، وكرّست مكانتها كراصد لجماليات الطبيعة وتشابكات المشاعر الإنسانية، لهذا حرصنا على توفير الفرصة للجمهور في المنطقة ليطلع على تلك التجارب عن كثب ويتعرف عليها".

وتابع مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة:" المهرجان يواكب أحدث المستجدات في عالم التصوير، ويسلّط الضوء على خبرات المصورين، ويستعرض قصص نجاحهم، ويحرص في كل عام على دعم المواهب الشابة وتمكينها، إلى جانب توفير المعدات والمستلزمات الخاصة للتصوير من كبرى الشركات، ما يفسح المجال أمام الجمهور من عشاق التصوير للقاء أهم المصورين المخضرمين والاستفادة مما يقدمه المهرجان، بما يعزز من مهاراتهم ويشجعهم على الإبداع والمنافسة".

ويتسنى للراغبين بالتعرّف على الأعمال التي يعرضها المهرجان طيلة فترة تنظيمه إلى جانب الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمصورين الضيوف وتاريخهم الفني زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالحدث http://xposure.ae