مرموم توقع اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليون درهم خلال يوروتير الشرق الأوسط بدورته الأولى

عقدت مرموم للألبان ذ.م.م، شركة الألبان والعصائر الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، صفقتين مع شركتين وطنيتين للأعلاف في الدولة بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليون درهم.

وقع المهندس سلطان الجابري، المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان الاتفاقية مع السيد إدوار إسكندر حمود، المدير العام للوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف في 2 سبتمبر في حين وقع الاتفاقية مع السيد طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية ش.م.ع. وهي الشركة الأم لعلامة أجريفيتا للأعلاف وذلك في حفل أقيم في 4 سبتمبر في أبوظبي على هامش معرض يوروتير الشرق الأوسط الذي يُعقد وللمرة الأولى في منطقة الخليج.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس سلطان الجابري "نحن كشركة محلية ملتزمون بإنتاج كميات كبيرة من الحليب الطازج والألبان الطازجة بجودة عالية وذلك تلبيةً لاحتياجات الدولة. الواقع إن عدد السكان في تزايد ونحن حريصون على الحفاظ على البيئة وبالتالي نعي أهمية الزراعة المستدامة لتوفير الاحتياجات الغذائية على مستوى البلاد ككل. وعليه يأتي استثمارنا في توريد العلف من أهم شركتين وطنيتين ليؤكد ويدعم هذا الالتزام".

تجدر الإشارة إلى أن يوروتير هو المعرض العالمي الرائد والمتخصص في الثروة الحيوانية وإدارة المواشي و يعتبر منصة عالمية تتيح للمشاركين عرض آخر الابتكارات والخدمات المستحدثة في مجال إدارة المواشي. وتنظّم هذا العام الدورة الأولى من يوروتير الشرق الأوسط تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعية والسلامة الغذائية وفي حين أن مرموم للألبان ذ.م.م. هي الراعي المضيف للمعرض.

مرموم التي يمتد تاريخها على مدار 35 عاماً هي من شركات الألبان الرائدة في المنطقة وهي منذ اليوم الأول سبّاقة في اعتماد الابتكارات في مزارع الألبان. ولم تتوانَ مرموم يوماً عن البحث عن أحدث التكنولوجيا لتأسيس مصنع ألبان حديث يرتقي إلى أعلى معايير الجودة.

تعتبر رعاية مرموم في استضافة معرض يوروتير الشرق الأوسط نتيجة طبيعية للقيم المشتركة بين استراتيجية الابتكار لديها والتزام يوروتير بتقديم آخر التكنولوجيا في مجال إدارة المواشي. كما يسعى المعرض إلى أن يتحول إلى منصة تجمع أهم الفاعلين في مجال إدارة الماشية من حول المنطقة لمشاركة الخبرات والمعرفة فتكون منصة مناسبة لعقد الصفقات بين أهل الاختصاص.

تتعهد مرموم بتعزيز الاستثمارات بما يخدم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للدولة ودعماً لهذا التوجه قامت بتوقيع اتفاقيات مع أكبر مورديْن وطنييْن للعلف بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليون درهم.