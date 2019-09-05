طيران الامارات تعلن عن تعيينات جديدة في الإدارة العليا

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية العليا للعمليات التشغيلية والتجارية والشؤون الدولية. فقد تم تعيين عادل الرضا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدنان كاظم في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالمسؤولين التنفيذيين الثلاثة. وقال: "يتمتع عادل وعدنان والشيخ ماجد بخبرات واسعة في مجالات تخصصهم تتجلى في مهاراتهم القيادية الثابتة، وهم جميعاً أعضاء فاعلون في الإدارة العليا ولديهم تجارب عميقة ومتنوعة في مختلف الدوائر والأقسام. وإنني على ثقة تامة من أنهم سوف يواصلون من خلال مراكزهم الجديدة دعم النمو المستقبلي وتعزيز مرونة طيران الإمارات وتواجدها عبر العالم".

وأضاف سموه قائلاً: "هذه الأدوار الثلاثة، العمليات التشغيلية والتجارية والشؤون الدولية، مهمة للغاية لتنمية قاعدة عملائنا وتطوير استراتيجيتنا التجارية، وتقديم أفضل التجارب للعملاء، وتعزيز أعمالنا من خلال التواصل مع الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية والدوائر المختصة بصناعة الطيران في مختلف دول العالم".

Advertisements

ويتولى عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات، قيادة جميع الإدارات التشغيلية، ويشرف على كل العمليات في دبي وشبكة خطوط طيران الإمارات عبر العالم، بما في ذلك العمليات الجوية، والخدمات الجوية والأرضية، وخدمات المطارات، والدائرة الهندسية، وأطقم الرحلات ومشتريات الطائرات وأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، بالإضافة إلى عمليات الشبكة العالمية للناقلة، بما في ذلك إدارة الأزمات والطوارئ. كما يشرف من خلال منصبه الجديد الأشمل على الكفاءة التشغيلية في مختلف عمليات الناقلة، ويعمل بالتعاون الوثيق مع فريق القيادة التنفيذية لمواصلة تطوير الأداء. ولعب عادل الرضا، خلال مسيرته المهنية مع طيران الإمارات التي بدأت منذ 31 عاماً، دوراً محورياً في وضع وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للناقلة من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة على الأرض وفي الأجواء. كما ساهم أيضاً في تعزيز العمليات التشغيلية والإمكانيات والكفاءة، بما في ذلك إدخال مبادرات ذكية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وقاد عادل الرضا العديد من البرامج التي أتاحت توظيف مواطني دولة الإمارات وتطوير مهاراتهم الوظيفية في مختلف المجالات، كما يتابع تحسين بيئة العمل لجميع الموظفين مع المحافظة على معايير السلامة في صلب جميع العمليات.

ويتولى عدنان كاظم، من خلال مركزه رئيساً تنفيذيا للعمليات التجارية، مسؤولية العمليات التجارية العالمية والتجارة الإلكترونية وبرنامج سكاي واردز والإمارات للشحن الجوي. وسوف يواصل عدنان أيضاً قيادة فرق التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات، التي تدعم النجاح التجاري للشركة. وكان عدنان كاظم قد التحق بطيران الإمارات في عام 1992 ضمن برنامج التدريب الإداري، ونجح في إدارة العمليات التجارية في أسواق رئيسة، بما فيها سويسرا وباكستان وشرق إفريقيا ودولة الإمارات. ثم انتقل إلى مناصب قيادية شملت تخطيط الخدمات الجديدة والأسطول والشؤون الحكومية. وكان آخر موقع شغله قبل تولي منصبه الجديد هو نائب رئيس أول طيران الإمارات للتخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات والشؤون الدولية.

وأصبح الشيخ ماجد المعلا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس أول دائرة العمليات التجارية، نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية. وسوف يتولى من خلال موقعه الجديد إدارة الشؤون الحكومية والعامة الخاصة بصناعة الطيران، والشؤون التنظيمية والدولية والبيئة. كما سيترأس أيضاً الفرق التي تمثل طيران الإمارات في المفاوضات الحكومية والمحادثات الخاصة بالخدمات الجوية وحقوق النقل، بالإضافة إلى مختلف هيئات ومنظمات صناعة الطيران التي تنضوي طيران الإمارات ضمن عضويتها.