راشد الظاهري مرشح للقب "نجم الرياضة المفضل" في جوائز اختيار أطفال نيكلوديون بأبوظبي 2019

اختتم نجم رياضة الكارتينج الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري موسمه الرياضي للعام الحالي بترشيحه للقب "نجم الرياضة المفضّل" في جوائز اختيار أطفال نيكلوديون التي تقام فعالياته بتاريخ 20 سبتمبر الحالي بأبوظبي، وذلك تقديراً لحجم الإنجازات التي حققها البطل الإماراتي هذا العام على مستوى العالم.

وتعقيباً على ترشيحه قال راشد الظاهري: "أنا سعيد جدًا بترشيحي لهذه الجائزة، ومن المشرّف أنا يدرج اسمي إلى جانب نخبة من المواهب الرياضية في العالم العربي، كما يشعرني تواجدي في هذه القائمة بقدر كبير من التشجيع، حيث لمست اهتمام الجماهير بما حققته في رياضة الكارتينج وأدهشني اهتمامهم بهذه الرياضة".

وتمكن البطل الإماراتي الموهوب خلال هذا العام من تحقيق إنجازات عالمية سلّطت عليه الأضواء ولاقت صدى عالياً في وسائل الإعلام العالمية، لاسيما بعد تحقيقه لألقاب أوروبية وعالمية مرموقة في هذه الرياضة مثل بطولة العالم للكارتينج "سلسة سوبر ماستر 2019 " وبطولة "سلسة كارتينج أوروبا العالمية"، اللتين تصنّفا ضمن فئة "سلسلة ميني".

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ومن اللافت للنظر أن "الظاهري" قد حقق هذا المستوى العالي من البطولات العالمية خلال موسمه الأول مع فريق "بارولين ريسينغ كارت"، مما يبشر بمستقبل واعد لهذا الرياضي الشاب، الذي يسير بثبات نحو النجومية في رياضة السيارات لاسيما "الفورمولا1" وتحقيق "الهدف 2025"، حيث من المتوقع أن يصبح "راشد الظاهري" أول سائق سباق إماراتي في "الفورمولا 1" ، في وقت تلاقي فيه هذه الرياضة رواجاً وانتشاراً واسعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتضن الإمارات العديد من بطولات رياضة السيارات كجائزة أبو ظبي الكبرى، كما تنتشر فيها الحلبات المخصصة والمتميّزة على مستوى العالم كحلبة مرسى ياس في أبوظبي وحلبة دبي أوتودروم مما ساهم في انتشارها في المجتمع الإماراتي.

ومن جانبه قال المدرب فوستو إيبوليتي، مدرب "راشد الظاهري" وبطل الفورمولا2 السابق: " تعتبر رياضة الكارتينج منذ فترة طويلة ولا تزال، أفضل منطلق للاحتراف في سباقات السيارات العالمية، وقد تعلم راشد الكثير من خلال مشاركته بمسابقات عالمية، حيث شارك في منافسات مع نخبة من محترفي الكارتينج في العالم، كما وضع راشد بصمته من خلال تحقيقه لبطولات مرموقة كالسلسلة الأوروبية التي تعتبر من أكثر البطولات العالمية تنافسية، كما يتميز "راشد" بشجاعته والتزامه الكبيرين وقدرته الرائعة على السيطرة، مما مكنّه من تحقيق بطولات متتالية هذا العام".

ومن الجدير بالذكر، أن البطل الإماراتي "راشد الظاهري" كان قد انضم إلى فريق Parolin Racing Kart في بداية الموسم الحالي، بهدف المشاركة في المسابقات العالمية، بما في ذلك سلسلة WSK Karting الأوروبية، وبطولة إيطاليا وغيرها الكثير. ويعتبر فريق ومؤسسة Parolin Racing Kart من المؤسسات المتخصصة في سباقات السيارات واستئجارها وتوفير ملحقاتها ومحركاتها. كما حققت Parolin العديد من الابتكارات من النهج الإبداعي الذي تتبناه حيث أوجدت حلول تقنية جديدة ساهمت في انتشار رياضة الكارتينج عالمياً، حتى باتت تعتبر واحدة من أهم الشركات المصنعة لمركبات الكارت ومحركاتها.