حضور بارز لشركة "بيئة" في مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 في أبوظبي

تعرض شركة "بيئة" الرائدة في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ابتكاراتها في مجال الطاقة النظيفة وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة خلال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، والذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من 9 إلى 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يشارك في هذا المؤتمر مشروعان من مشاريع "بيئة" بالشراكة. المشروع الأول هو "أيون" (ION) الذي أطلِق كأول شركة نقل تجاري مستدام في المنطقة عبر شراكة مع مجموعة "الهلال" للمشاريع، علماً أنّه تم اختيار "أيون" شريكاً رسمياً للنقل المستدام خلال المؤتمر. سوف تعرض "أيون" خطط شركة "بيئة" والتزامها بتوفير حلول نقل خالية من الانبعاث الكربونية وإدارة اسطول مستدام بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جناحها خلال المؤتمر.

أمّا المشروع الثاني، شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" (EWTE)، المشروع المشترك بين شركة "بيئة" وشركة "مصدر" ستعرض أحدث ابتكاراتها في جناح "بيئة" وتعرّف الزائرين على مشروعها الفريد من نوعه، "محطة الشارقة لتحويل النفايات الى طاقة “،والتي تعتبر أول منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في دولة الإمارات. سوف تعالج المحطة عند انتهاء إنشائها عام 2020 أكثر من 37.5 طن من النفايات البلدية الصلبة في الساعة، لتوليد الكهرباء بشكل مستدام بطاقة 30 ميجاواط، وتحويل أكثر من 300 ألف طن من النفايات عن المكبات كل عام. وسوف تسهم المحطة عند العمل بأقصى طاقتها في تحقيق أحد أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحويل 75 في المئة من نفاياتها الصلبة عن المكبات بحلول العام 2021، إضافة إلى هدف إمارة الشارقة المتمثل في تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات.

الجدير بالذكر أنّ مؤتمر الطاقة العالمي هذا العام يتضمن مشاركات من كبار المسؤولين الدوليين، وقادة الفكر، وخبراء البيئة، حيث ان الموضوع الأساسي للمؤتمر هو "تنشيط الاقتصاد الدائري". وسوف يشارك سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة"، في حلقة نقاش حول هذا الموضوع في اليوم الافتتاحي للمؤتمر. ومن المتوقع أن يتحدث الحريمل عن مشاريع "بيئة" الرائدة في هذا المجال، سواء مشاريعها الذاتية أو المشاريع المشتركة مع شركاء آخرين مثل مشروعي "أيون" و"شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة".

وتعليقاّ على مشاركة شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" في المؤتمر، قال الحريمل: "يشرفنا أن نشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين لمناقشة سبل تطوير مستقبل أكثر استدامة مع رواد الصناعة في العالم. في ضوء التحديات الاقتصادية والبيئية التي نواجهها اليوم، نعتقد أن هناك حاجة ملحة للتحول نحو "الاقتصاد الدائري". فمنذ بداية رحلتنا عام 2007، اعتمدنا نهجًا شاملا لتحقيق الاستدامة، وتشمل عملياتنا الآن قطاعات مختلفة مثل إدارة النفايات والمياه وجودة الهواء والتكنولوجيا والنقل والطاقة. ويتم حاليا إنشاء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في دولة الإمارات بالشراكة مع "مصدر". وإلى جانب المنشأة، نستكشف تقنيات جديدة للطاقة لدعم أهداف رؤية الإمارات 2021 وتلبية 27 في المئة من متطلبات الطاقة من مصادر نظيفة. كما نتطلع إلى تبادل الأفكار والخبرات، والاستفادة من تجارب الآخرين للانتقال إلى مستقبل أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.

وتناول الحريمل دور "أيون" كشريك رسمي للنقل المستدام في المؤتمر قائلاً: "بصفتنا من الروّاد في مجال الاستدامة، يتوجب علينا مواصلة الابتكار في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة "الهلال" للمشاريع، نفخر بتطوير هذه الحلول التي تحفز التغيير السلوكي لدى الركاب وتشجعهم على استخدام بدائل للنقل أكثر استدامة. إنّ وجود "أيون" في المؤتمر يؤكد أن قطاع النقل في دولة الإمارات في تطور مستمر، مستكملاً بذلك خطط الدولة في الانتقال إلى اقتصاد مستدام."

مؤتمر الطاقة العالمي الذي يُعقد كل ثلاث سنوات في مدن عالمية مختارة، يعتبر أكبر وأهم تجمع للطاقة في العالم، وهذه الدورة هي الأولى التي تعقد في منطقة الشرق الأوسط، حيث باتت دولة الامارات أول دولة في منظمة "اوبك" تستضيف الحدث في تاريخه الذي يمتد الى 94 عامًا.

يعتبر مؤتمر الطاقة العالمي فريد من نوعه من حيث تغطيته لقطاعات عديدة في مجال الطاقة، ومنها النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية وتوليد الكهرباء. ويوفر المؤتمر منبراً لأكبر الحوارات في قطاع الطاقة وأكثرها تنوعًا. وتنضم شركة "بيئة" إلى نحو 25 ألف شركة عارضة في هذه الدورة من المؤتمر، ومن المتوقع أن يحضرها حوالي 15 ألف زائر، من بينهم نحو 4 آلاف وفد من مختلف الدول و7 آلاف زائر من رجال الأعمال.

ويمكن لزوار المعرض زيارة جناح شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" رقم 110 في القاعة رقم 8، وجناح شركة "أيون" رقم 126 في القاعة رقم 9 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



حول "بيئة"

"بيئة" هي شركة رائدة في الابتكار والحلول المستدامة في الشرق الأوسط.

تأسست "بيئة" عام 2007 كشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتنوع مجال عملها بين إدارة النفايات والاستشارات البيئية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل المــــــُستدام والتدريب والتطوير، وذلك سعياً منها للارتقاء بجودة الحياة في كافة مدن ومجتمعات المنطقة. وقد تبنت شركة "بيئة" استراتيجية شاملة ترتكز على الاستدامة والتكنولوجيا، وحققت نجاحاً كبيراً تمثّل في تسجيل أعلى معدل في تحويل النفايات من المكبات لمحطات إعادة التدوير، وتأسيس أول منشأة لتوليد الطاقة من النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، دعمت "بيئة" أعمال أجندة المنطقة المرتبطة بنظام "الاقتصاد الدائري" وجسدت طموحات دولة الإمارات في قيادة الحوار الخاص بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.