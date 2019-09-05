وزير الثقافة تفتتح معرض "المسرح فى صورة" بالهناجر غدا



تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض نتاج تدريب ورشة "المسرح فى صورة" فى السادسة من مساء غدا الخميس ٥ سبتمبر الجارى، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

تأتى الورشة فى إطار خطة الوزارة بالورش الفنية، من أجل المساهمة فى خلق أجيال جديدة من المبدعين، وقد أقيمت ورشة "المسرح فى صورة" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الماضى بمركز الهناجر للفنون .

أشرف على الورشة الفنان أيمن لطفى والفنان السيد عبد القادر، وقد قاما بتدريب ١٠ من المصورين المشاركين بالورشة على تقنيات تصوير الأعمال المسرحية، لتصوير المسرحيات بطريقة أكثر احترافية، والمعرض الذى هو نتاج هذه الورشة يضم صورا لمجموعة من العروض المسرحية التى عرضت خلال فترة إقامة الورشة .