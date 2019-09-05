نجاحي إيفنتس تستضيف نخبة من المتحدثين العالميين تحت شعار تحقيق ما يفوق الخيال

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح، اختتمت ’نجاحي إيفنتس‘، الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تنظيم الفعاليات الترفيهية والتعليمية، سلسلة أنشطة "تحقيق ما يفوق الخيال" التي استمرت لمدة 10 ساعات متواصلة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر في ’كوكا كولا أرينا‘. ولاقت الفعالية إقبالاً واسعاً ونجاحاً منقطع النظير لما قدمته من تجربة مفعمة بالإلهام والتحفيز والترفيه للحضور.

واستضافت الفعالية نخبة من الشخصيات المرموقة، بما في ذلك المتحدث اللامع توني روبنز الذي ألقى محاضرة مذهلة استمرت طوال 4 ساعات، والفنانة العالمية أليشيا كيز التي أدت عرضاً مذهلاً، إلى جانب المتحدثين الضيوف مغني الراب والناشط برينس إي إيه والمؤلف الملهم نيك فويتشيت الذين قدما باقة من التجارب الاستثنائية لجميع الحاضرين.

وشارك سمو الشيخ حمدان تغريدة عبر حسابه على موقع ’تويتر‘ من قلب الفعالية التعليمية الترفيهية وقال فيها: " خلال حضوري مع والدي، أكبر ورشة تحفيزية في المجال القيادي من نوعها في المنطقة مع نخبة من أفضل المتحدثين العالميين في التحفيز وصقل المهارات، ومع أكثر من 10 آلاف شخص من حول العالم في دبي ..المدينة التي تحول الطاقات الكامنة إلى طاقات إبداعية، وتعطي الجميع دافعاً للعمل والنجاح".

وفي ختام الفعالية المتميزة، صرّحت أوفى مصطفى، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ’نجاحي إيفنتس‘: "تتمحور الفعالية حول إطلاق العنان للإمكانات الكامنة وتحقيق ما يفوق الخيال، وهو ما نجحنا في الوصول إليه اليوم بمشاركة مجموعة من نخبة المتحدثين الذين يشاركوننا هذه الرؤية. وبعد ثلاث أعوام من التخطيط تحقق حلمنا بحضور توني روبنز، لنقدم بذلك رسالة مفادها أن التعلم من حق الجميع وفي مختلف مراحل حياتهم وأن الإمارات العربية المتحدة قادرة على تحقيق هذا الهدف. وأود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لقيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعمها الكبير لرسالتنا الرامية إلى تقديم مفهوم التعليم في قالب ترفيهي فريد لإلهام وتشجيع شعوب الشرق الأوسط. ولا يسعني أن أعبر عن مدى فخري بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان الذين شرفونا وأسعدونا بحضورهم الكريم".

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وأضافت: "تمثل فعالية ’تحقيق ما يفوق الخيال‘ الحدث الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وخطوة عظيمة لأفراد المجتمع والمنطقة عموماً، حيث تعمل على جمع وتحفيز وتمكين أكثر من 10 آلاف شخص من صناع التغيير، وتلك ليست سوى البداية فلا نزال نتطلع إلى تحقيق أهداف وطموحات جديدة في المستقبل".

وقد انطلقت الفعالية مع كلمة افتتاحية ألقاها سعيد محمد العطر الظنحاني، مدير المكتب التنفيذي لإمارة دبي والأمين العام المساعد لـمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمام الحضور في ساحة ’كوكا كولا أرينا‘. ثم اعتلى المسرح نيك فويتشيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي ’أتيتود إز ألتيتود‘ و’لايف ويذ آوت ليمس‘، متحدثاً عن إصراره وأسرار قوته التي ساعدته في التغلب على المصاعب الكبرى في الحياة. بينما قدّمت أليشيا كيز أداءً رائعاً ألهم الحضور وشجّعهم على العيش بانسجام مع أنفسهم.

كما تألق برينس إي إيه خلال الفعالية البارزة بحضوره المفعم بالطاقة والإبداع والإلهام وأفكاره الغنية التي لامست عقول وقلوب الحاضرين. بدوره، ألهب أنتوني روبنز، المتحدث العالمي والخبير الاستراتيجي الأبرز في مجال الحياة والعمل على مستوى العالم، أجواء "تحقيق ما يفوق الخيال" في جلسته المحفّزة، حثي شارك الحضور أفكاره الملهمة التي تدعمهم لإطلاق العنان لقواهم الكامنة، ليتجاوزوا كل الحدود والتحديات ويختبروا الحياة التي يتوقون إليها.

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