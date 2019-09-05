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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 سبتمبر 2019

بالصور| نظرة على مؤسسة أبوظبي الثقافية في قصر الحصن

أعادت مؤسسة أبوظبي الثقافية في أقدم موقع تاريخي بالعاصمة فتح قاعاتها بعد 10 سنوات من التجديد.

وسيبدأ الموسم الأول من المعارض والعروض عندما يعزف الموسيقي العراقي الشهير نصير شما ألحانه في أقدم قاعة بالعاصمة.

وكان المسرح الذي تم تجديده والذي يتسع لـ 900 مقعد ومكتبة أبو ظبي للأطفال من بين الأماكن التي افتتحها يوم الأربعاء الشيخ خالد بن محمد، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية.

وسيكون بإمكان السكان والسياح العودة إلى المبنى المكون من ثلاثة طوابق والذي كان قلب مجتمع الفنون الجميلة في أبو ظبي من عام 1981 حتى أغلق أبوابه في عام 2008، وعندما تم افتتاحه، كان المكان الثقافي الوحيد في المدينة.

وسيكتشف الضيوف معارض جديدة وقاعة تم ترميمها ومكتبة للأطفال حيث يمكن للأطفال اللعب على كثبان رملية ناعمة ورغوة أو التجول بين الإبل الخشبية الضخمة.

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وعلى يمين الصحراء المذهلة، يتم عرض كتب الأطفال الإماراتية مع الرسوم التوضيحية بالحجم الطبيعي المستمدة من كتب الأطفال للكاتبة والمصورة ميثاء الخياط.

ويوجد بالفعل 35000 كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتتسع المكتبة لـ 40.000 كتاب. وسوف تشمل لغات مثل الأردية والمالايالامية لتعكس المجتمع المتنوع في أبو ظبي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.