بنك الملابس يجمع مليون طن من الملابس المستعملة

دبي (الاتحاد) أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن إجمالي حجم الملابس المستعملة الخارجة عن حاجة الناس التي تم جمعها من كافة مناطق إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ 1,113,530 طناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4,454,120 درهماً، وذلك ضمن مشروع «بنك الملابس» الذي تنفذه الدائرة والرامي إلى جمع الملابس المستعملة وإعادة تدويرها وبيعها، للاستفادة من ريعها في إقامة المشاريع الخيرية والإنسانية المختلفة.

ويعتبر مشروع «بنك الملابس» أحد المشروعات الخيرية الرائدة التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في إطار التزامها الوثيق بتحقيق المهام الموكلة إليها ضمن البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي وجه سموه بموجبه تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي.

وأكد الدكتور أحمد محمد الحبتور، مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بالدائرة أهمية ترسيخ ثقافة العمل الخيري والتكافل الإنساني بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، داعياً المواطنين والمقيمين في إمارة دبي إلى المساهمة في المبادرات الخيرية الرائدة التي تطلقها الدائرة وتشرف على تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في الإمارة.

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