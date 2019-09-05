احتراق سفينة محملة بـ 104 مركبات في الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

شب حريق هائل في سفينة خشبية محملة بـ 104 مركبات بأحجام مختلفة في خور الشارقة مقابل سوق الجبيل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء طاقم السفينة، وإخماد النيران، دون وقوع إصابات بشرية.

وذكر العقيد سامي خميس النقبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة العاشرة و7 دقائق مساء أول أمس، يفيد باحتراق سفينة شحن، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء من المراكز، إضافة إلى فرق بحرية، وباشرت عملية إخماد النيران.

وقال إنه تم التعامل مع الحريق باحترافية ودقة، ساهمت في منع انتشار النيران والحد من وصولها إلى السفن الأخرى، مشيراً إلى إن الحادث أسفر عن احتراق السفينة والبضائع المحملة فيها بالكامل، وانتشار دخان كثيف، وتم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد العقيد سامي النقبي، أن عملية التبريد استغرقت وقتاً طويلاً، نظراً لوجود مواد سريعة الاشتعال، وتم التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الشارقة، لمعاينة مياه البحر، والحد من انتشار التلوث الناتج عن الحريق، والحفاظ على البيئة البحرية.

وناشد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، جميع العاملين على السفن البحرية بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة مثل التدخين والطهي بالقرب من المواد سريعة الاشتعال، وتوفير طفايات الحريق لاستخدامها عند الضرورة، واتباع اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في السفن، حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات العامة.