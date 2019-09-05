طحنون بن محمد: القيادة حريصة على التواصل مع أبناء الوطن وتفقد أحوالهم

العين (وام) استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس في قصر غريبة بمدينة العين عدداً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، وذلك بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مع المواطنين الحديث حول أحوالهم والقضايا التي تهمهم. وأعرب سموه عن ارتياحه وسعادته بلقائهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على التواصل معهم وتفقد أحوالهم.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

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