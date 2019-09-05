إطلاق النسخة الرابعة من «مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن» نوفمبر

دبي (وام)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بدء استعداداتها لتنظيم «مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم» في دورتها الرابعة، والتي ستقام مطلع شهر نوفمبر 2019.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إنه تم مخاطبة أكثر من 120 دولة للمشاركة في هذه الدورة، وتوقع أن تشهد هذه الدورة مشاركة كبيرة، وذلك بعد النجاح الكبير والتنظيم المتميز لدوراتها الماضية، حيث شارك في الدورة الأولى 72 دولة وجالية، بينما شارك في الثانية أكثر من 76 دولة وجالية، وشارك في الثالثة أكثر من 75 متسابقة.

وذكر أن أهم شروط المشاركة في المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة عن 25 عاماً، وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، لافتاً إلى أن الجائزة فتحت باب المشاركة لمرشحة دولة الإمارات في الدورة الرابعة، وتعقد الجائزة دورة تدريبية للمرشحات اللاتي وقع عليهن الاختيار لإعدادهن للمنافسة في المسابقة.

وأضاف بوملحة أن الفائزة بالمركز الأول ستحصل على 250,000 درهم، والمركز الثاني 200,000 درهم، والمركز الثالث 150,000 درهم، والمركز الرابع 65,000 درهم والمركز الخامس 60,000 درهم، بينما تحصل الفائزة بالمركز السادس على 55,000 درهم، والمركز السابع 50,000 درهم والمركز الثامن 45,000 درهم، والمركز التاسع 40,000 درهم والمركز العاشر 35,000 درهم وما دون المركز العاشر الحاصلات على نسبة 80% فما فوق ستحصلن على جائزة قدرها 30,000 درهم لكل منهن، والحاصلات على درجة 70% إلى 79% ستحصل كل منهن على 25,000 درهم، والحاصلات على نسبة 69% فأقل ستحصل كل منهن على مبلغ 20,000 درهم.