محمد بن راشد: خليفة الكعبي.. رجل يحب مساعدة الناس

أبوظبي (الاتحاد) نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس صورتين لسموه مع الطالب خليفة الكعبي الذي أنقذ زملاءه من حادثة احتراق الحافلة المدرسية في منطقة كلباء، وقال سموه في تغريدة رافقت الصورتين: «مع البطل خليفة الكعبي، أنقذ زملاءه من حافلة واستطاع إخراجهم منها قبل احتراقها بثوان». وأضاف سموه: «خليفة رجل، وليس طفل.. خليفة يحب مساعدة الناس... مثل رئيسه خليفة حفظه الله».

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