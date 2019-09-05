أبوظبي (وام) بحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وبناء شراكات مؤسسية فعّالة تسهم في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعزيزها بما يسهم في خدمة المواطنين الإماراتيين، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتم من خلال الزيارة استعراض الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمواطنين، والرعايا الأجانب، والشؤون القنصلية من خلال بعثات الدولة في الخارج ومراكز إصدار التأشيرات.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين الشركاء بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ويسهم في تمكينهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بجودة وكفاءة، وبالتالي الوصول إلى التميّز المؤسسي والريادة في تطوير الخدمات، وتوفيرها وفق أفضل المعايير، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين، ويذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية شريك استراتيجي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الخارجية» و«الهوية والجنسية» تبحثان بناء شراكات مؤسسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.