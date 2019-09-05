سلطان القاسمي يعتمد 54 وظيفة مدنية بشرطة الشارقة

لمياء الهرمودي، الاتحاد (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 54 وظيفة بالكادر المدني بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك في إطار دعمه لشرطة الشارقة، وتمكينها من استيعاب أبنائه المواطنين من خريجي الجامعات والثانوية العامة في مختلف التخصصات.

ورفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة السخية، ودعمه المستمر لجهود شرطة الشارقة وتمكينها من تطوير عملها في مختلف المجالات. وقال الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالإمارة عبر برنامج البث المباشر: «إن مشروع سلطان القاسمي لتوظيف المواطنين يعد امتداداً لما يقوم به سموه من اهتمام ببناء الأسرة والمجتمع وتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة».

وأشار إلى أنه تم الإعلان سابقاً لتعيين المواطنين على 400 وظيفة خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن مشروع صاحب السمو حاكم الشارقة، في المؤسسات الجديدة والمباني التي سيتم افتتاحها قريباً.

وأضاف: إن الإعلان عن تعيين 54 باحثاً وباحثة عن عمل هو بداية الخير وبداية تفعيل المشروع، بحيث سيكون التعيين بحسب الاحتياجات العامة في الجهة. كما أشار بن خادم إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه خلال المشروع باستهداف الخريجين من التخصصات التربوية، والذي يصل عددهم إلى أكثر من 1000 خريج، والتي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.