حمدان بن محمد: مهمتنا تعزيز رخاء المواطنين والمقيمين

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، للمسؤولين بأن «مكانهم الميدان» رسالة واضحة لجميع المسؤولين وأنا وأخي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أولهم، وستكون مهمتنا تذليل الصعاب وتعزيز رخاء مواطنينا والمقيمين، وخطة منهجية لدولتنا ورؤيتها للمستقبل وتعكس المتابعة الحثيثة لقيادتنا للخدمات الحكومية واحتياجات المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه صباح أمس الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي الذي عقد بمقر إكسبو 2020، وذلك في إطار متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في الموقع بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأشار سموه إلى أن هذه الرسائل تعد ترجمة للنهج الريادي في العمل الحكومي الذي أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمواصلة مسيرتنا التنموية الشاملة.

وشدد سمو ولي عهد دبي على عزم حكومة دبي على مواءمة الجهود كافة لتحقيق رؤية القيادة وضمان التطبيق المباشر والفوري لبنود هذه الرسائل، وقال: «متفائلون بالمرحلة المقبلة وبتحقيق إنجازات نوعية على الأصعدة كافة للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها لتعزيز تنافسيتنا وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».. معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وفقاً للتقديرات والمعطيات للمنجزات التي حققتها الدولة، وخططها الاستراتيجية للمستقبل، وأكد أن جميع الخطط تسير وفق معدلات الإنجاز المستهدفة والتي تستبق تحديات المستقبل وتعد بغد أفضل للجميع.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مقر إكسبو 2020 اليوم يعد بمثابة ترجمة مباشرة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمتابعة التطورات وملامسة الواقع بشكل مباشر، لضمان رسم صورة دقيقة لمدى التقدم المحرز ورصد التحديات ووضع السبل الملائمة لتجاوزها، فالتحضيرات تمضي على قدم وساق وتنظيم إكسبو مسؤولية الجميع في الإمارات لتأكيد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون «إكسبو 2020 دبي» الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ168 عاماً وبما يسهم في تحقيق تطلعات قيادة وطننا.

وقال سمو ولي عهد دبي: إننا نملك فريقاً متكاملاً ومنجزاً بقيادة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 وفريق عملها وكافة الجهات الداعمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص.

واطلع سموه وأعضاء المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على عرض قدمته معالي ريم الهاشمي ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو دبي 2020» سلط الضوء على نسب الإنجاز في مختلف أجنحة المشروع لمختلف دول العالم، إلى جانب استعراض خطة نشر الوعي والجذب والتسويق والتأثير الإيجابي لإكسبو على اقتصاد الدولة وسمعتها العالمية.