توعية صحية لـ 15 ألف طالب برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) نظمت منطقة رأس الخيمة الطبية ممثلة بقسم المبادرات المجتمعية فعاليات وأنشطة توعوية لطلاب الحلقة الأولى ورياض الأطفال في المدارس الخاصة والحكومية التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية ضمن أنشطة عام التسامح وبدء العام الدراسي الجديد تحت شعار «كفو» والموجه لأكثر من 15 ألف طالب وطالبة في الإمارة. شارك في الفعاليات مدير منطقة رأس الخيمة الطبية الدكتور عبد الله النعيمي والدكتورة سهير العوبد مدير إدارة الرعاية الصحية ومسؤولي الإدارات في المنشآت التعليمية والمنطقة. وأكد النعيمي خلال الزيارات الميدانية لتلك المدارس التي ستستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، أهمية خلق أجواء بيئة صحية لدى طلبة المدارس ورياض الأطفال.

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