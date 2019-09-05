نهيان بن مبارك: العلاقات بين الإمارات والهند وثيقة وراسخة الجذور

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه نفديب سوري سنج سفير جمهورية الهند، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى الدولة. كما حضر الحفل الذي أقيم في منزل السفير معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة.

وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية. كما حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال الهنود وأعضاء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن للهند علاقات وثيقة وراسخة الجذور مع دولة الإمارات منذ آلاف السنين، وأرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

ونوه معاليه بجهود السفير الهندي في توثيق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، متمنياً للسفير الهندي كل التوفيق.

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