حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الهندي

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، شري فيبول القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والمناطق الشمالية والوفد المرافق له.

وناقش صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع القنصل العام لجمهورية الهند جملة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين رأس الخيمة والهند في مختلف المجالات.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن رأس الخيمة تسعى دائماً إلى بناء وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول وفي القطاعات كافة مشيراً إلى حرص الإمارة على توفير بنية تحتية متطورة مدعومة بإطار تشريعي متكامل لتيسير ممارسة الأعمال، وتناول اللقاء سبل تعزيز التجارة البينية بين الجانبين وترسيخ الشراكات الاقتصادية والتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما أن الهند تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لإمارة رأس الخيمة، ويذكر أن الهند تحتل مرتبة متقدمة في حجم التجارة غير النفطية مع رأس الخيمة ويعمل بالإمارة أكثر من 3500 شركة هندية.

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