الامارات | «بيئة الشارقة» تصادر 3 حيوانات مفترسة وقردين

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشارقة» تصادر 3 حيوانات مفترسة وقردين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أخيراً، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ثلاثة حيوانات مفترسة وقردين، كانت معروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب القرار رقم (15) لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، والقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016، الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي «نجحنا بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، في مصادرة خمسة حيوانات (أسد أبيض، ونمران، وقردان من نوع بابون)».

وأوضحت أن عملية مصادرة الحيوانات الخطرة والمفترسة لا تتم إلّا بعد التأكد من الأمر، خصوصاً أن بعض الشكاوى التي تصل تكون كيدية، ما يجعل الهيئة تأخذ من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتيقن من موضوع الشكوى، وبعدها تبدأ عملية مصادرة الحيوانات الخطرة والمفترسة من البيوت، بعد الحصول على إذن النيابة وبالتعاون مع شرطة الشارقة وفرق المهام الخاصة فيها. وأضافت أن الهيئة صادرت في فترات سابقة أربعة أسود، ولبؤة، وثلاثة أفاعٍ «بايثون» (عاصرة)، وتمساحين، لافتة إلى أن قرار حظر ومصادرة الحيوانات المفترسة والخطرة يفرض غرامة 100 ألف درهم على كل من يؤوي حيوانات مفترسة، بينما يأمن من الغرامة كل من يبدأ بتسليم الحيوانات الخطرة التي يربيها بشكل طوعي.