الامارات | شرطة دبي تسلّم سيارة النقاط البيضاء إلى الزبيدي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسلّم سيارة النقاط البيضاء إلى الزبيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّم مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، زيد سعيد علي الزبيدي، (عربي)، السيارة التي فاز بها في جائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور.

وأوصل الزفين السيارة إلى منزل الزبيدي في منطقة البرشاء، بعد اختياره من بين الفائزين الملتزمين بنظام النقاط البيضاء، بحضور منسق عام برنامج نظام النقاط البيضاء، المقدم صلاح عبدالله الحمادي، وعدد من الضباط.

وأثنى الزفين على التزام الزبيدي بقوانين السير والمرور والحرص على عدم ارتكاب مخالفة مرورية، مؤكداً أن نظام النقاط البيضاء المروري، يهدف إلى تكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة وتلافي أخطاء الآخرين، وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.

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بدوره، أعرب الزبيدي عن سعادته بفوزه بالسيارة ضمن نظام النقاط البيضاء، مؤكداً حرصه على الالتزام بقواعد السير والمرور منذ حصوله على رخصة القيادة ولم يرتكب مخالفة منذ سنوات، ما نتج عنه فوزه في نظام النقاط البيضاء الذي يعتبر نظاماً مميزاً على مستوى العالم.

ودعا السائقين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للحركة المرورية، وذلك حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق.