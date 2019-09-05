الامارات | مدارس خاصة تطالب بتحديث نتائج تقييمها في «ارتقاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تطالب بتحديث نتائج تقييمها في «ارتقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي «الإمارات اليوم» حصولها، أخيراً، على تقييم متقدم في الدورة الأخيرة من برنامج ارتقاء لتقييم أداء المدارس الخاصة، مطالبين دائرة التعليم والمعرفة بتحديث التقييمات الخاصة بها على موقعها الإلكتروني الجديد، الذي تم إطلاقه أخيراً وربطه بمركز خدمات حكومة أبوظبي «تم»، والمنشور تحت خانة «التقييم الحكومي»، حتى يتسنى لذوي الطلبة الاطلاع عليها، والوقوف على مدى التقدم الحاصل في مخرجاتها التعليمية.

وأكد مسؤولون في مدارس: دار العلوم الخاصة ببني ياس، ومدرسة الثروات الوطنية في بني ياس، ومدرسة الخليل الدولية الخاصة في العين، حصولها على تقييمات أعلى من المعلنة على موقع الدائرة الرسمي، فيما أبلغت «الإمارات اليوم» دائرة التعليم والمعرفة بتساؤلات المدارس، إلا أنه لم يتسنّ الحصول على رد.

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وقال مدير مدرسة الخليل الدولية الخاصة في العين، حسين أبو ارتيمة، إن مدرسته حصلت على تقييم «جيد»، منذ شهر مايو الماضي، وأرسلت الدائرة للمدرسة تقريراً بنتائج التقييم، يوضح نقاط القوة، والتحديات التي يجب تحسينها، إلا أن تقييم المدرسة المعلن على موقع الدائرة لايزال «مقبول»، حيث لم يتم تحديث نتائج المدرسة.

وأكد مالك مدرسة الثروات الوطنية الخاصة، الدكتور المناعي العفيفي اليافعي، أن المدرسة تعرضت لأضرار نتيجة لاستمرار نشر نتيجة تقيمها القديم، مؤكداً انتقال المدرسة أخيراً من تقييم «ضعيف جداً» إلى تقييم «مقبول»، كما حصلت المرحلة الثانوية في المدرسة على تقييم «جيد»، مطالباً بضرورة الإعلان الصحيح عن التقدم الذي تحرزه المدارس، لدعم ثقة المجتمع بالنظام التعليمي ومخرجاته.

وأكدت إدارة مدرسة دار العلوم الخاصة، أن التقرير المنشور على موقع الدائرة خاص بالدورة قبل الأخيرة لبرنامج ارتقاء، لافتة إلى أنها حصلت في الدورة الأخيرة على تقييم «مقبول».