الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 50 وظيفة مدنية بالقيادة العامة لشرطة الإمارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 54 وظيفة بالكادر المدني بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في إطار دعمه لشرطة الشارقة وتمكينها من استيعاب أبنائه المواطنين من خريجي الجامعات والثانوية العامة في مختلف التخصصات. وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة السخية، ودعمه المستمر لجهود شرطة الشارقة، وتمكينها من تطوير عملها في مختلف المجالات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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