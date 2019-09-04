الامارات | محمد بن زايد: السعودية والإمارات شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: السعودية والإمارات شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة اليوم : أن السعودية والإمارات شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.
وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".
وأضاف سموه : "حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة... خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".
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