هزاع بن زايد يطلع على مستجدات العمل الحكومي خلال استقباله خالد بن محمد بن زايد

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مكتب سموه بديوان ولي العهد اليوم الأربعاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، بحضور معالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية وسعادة الدكتور محمد راشد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي وسعادة الدكتور جمال الكعبي مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي.

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واطلع سموه، خلال اللقاء، على آخر مستجدات العمل الحكومي وسبل تطوير وتعزيز الخدمات في حكومة أبوظبي، والارتقاء بها، مشيراً إلى ضرورة بذل قصارى الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات والسعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي لطالما حثّ على إيلاء المواطنين الأولوية القصوى في جميع الخطط والاستراتيجيات بما يحقق الأهداف التنموية ويحقق لهم أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة.