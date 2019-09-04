الامارات | شاهد بالفيديو.. تفاصيل الموقف البطولي للطالب خليفة الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. تفاصيل الموقف البطولي للطالب خليفة الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي الموقف البطولي للطفل خليفة عبدالله الكعبي ،الذي تمكن من إنقاذ زملائه، من حريق شب في حافلة مدرسية بكلباء،بإشادة واسعة، حيث زار صاحب السمو الشيخ ‫محمد بن راشد‬ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، اليوم الطالب في مدرسته بمدينة ‫كلباء‬ . وأثني سموه على شجاعة الطالب خليفة وحسن تصرفه في انقاذ زملائه في حادث الحافلة المدرسية التي تعرضت لحادث حريق بالكامل. ‏



كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤسسة الإمارات للمواصلات بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في دولة الإمارات، لإشراك سائقي الحافلات المدرسية في مختلف أنحاء الدولة في برنامج تدريبي متخصص للإطفاء، وذلك لإعداد هؤلاء السائقين وتدريبهم على التعامل مع المواقف الطارئة وكيفية السيطرة على أي حريق قد يشب في حافلاتهم قبل أن يتفاقم، لضمان قدرة تعامل السائقين بكفاءة مع مثل تلك المواقف، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، مع كون سلامتهم جميعاً أولوية قصوى لابد من إيجاد كافة الضمانات لها لتجنيبهم أي مخاطر محتملة في كافة الأوقات لاسيما أثناء رحلاتهم من وإلى المدرسة.

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