الامارات | إطلاق مشروع سلطان القاسمي لتوظيف المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع سلطان القاسمي لتوظيف المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة طارق سلطان بن خادم عن إطلاق مشروع سلطان القاسمي لتوظيف المواطنين، اذ سيتم توظيف 400 باحثا وباحثة عن العمل تزامناً مع إطلاق المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في الامارة .

وتابع: أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بتعيين 54 باحثاً وباحثة عن العمل بشرطة الشارقة على الملاك المدني، إضافة الى استهداف عدد من الخرجيين المواطنين في المجال التربوي وتعينهم بهيئة الشارقة للتعليم الخاص بعد تدريبهم وتأهيلهم كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن هناك أكتر من ألف خريج تربوي مسجل في أنظمة وبنك المعلومات في دائرة الموارد البشرية في الشارقة

وبين ان هذا المشروع يأتي امتدادا لما يقوم به صاحب السمو حاكم الشارقة من اهتمام في بناء الأسرة والمجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن هذه الوظائف سيتم توفيرها خلال قبل نهاية هذا العام، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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