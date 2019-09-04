"طرق دبي" توفر "واي فاي" مجاناً وخدمات رقمية مبتكرة في مركبات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها بدأت تنفيذ مبادرة "تك تاكسي" TECH TAXI المعنية بالتحول الإلكتروني في خدمات مركبات الأجرة في دبي، والتي تتضمن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" مجاناً، إلى جانب خدمات رقمية لمرتادي مركبات الأجرة، والتي تندرج ضمن خطط التطوير الرقمي لقطاع النقل لتفعيل توجهات المدينة الذكية، والتي تمثلت إحداها في الحجز الإلكتروني التي تم اطلاقها رسمياً مؤخراً مع شركة كريم "هلا".

وتفصيلاً، قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن المبادرة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للتحول الإلكتروني الذكي في قطاع النقل، استجابة لتوجهات حكومة دبي الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وأنها تأتي في إطار كون إمارة دبي أحد أهم المدن العصرية، موضحاً أن مبادرة "تك تاكسي" تتضمن توفير "واي فاي" مجاناً في جميع مركبات الأجرة، يمكن للمتعامل من خلال هاتفه الذكي استخدامها عبر شبكة WI-FI UAE ، ومن ثم يصبح بإمكان الراكب استخدام الرابطwww.taxiconnect.ae لكي يحصل على عدة خدمات رقمية عبر خيارات تم توفيرها في هاتفه، منها التواصل مع السائق بترجمة فورية للغة الراكب إلى اللغة التي يختارها السائق وتظهر أمامه على شاشة العدّاد.

وأضاف: إن مبادرة "تك تاكسي" تتضمن أيضاً اطلاع الراكب على مسار رحلته من خلال خريطة يمكنه إرسالها لذويه لمعرفة موقعه، إلى جانب خيار يوضح للراكب أسعار العملات ليتمكن من دفع تعرفة مركبة الأجرة بالقيمة السوقية الحالية للدرهم مقارنة بعملة المتعامل، فضلاً عن توفر مقياس السعادة ومدى رضاه عن الخدمة، إضافة إلى خيار آخر يمكنه من تقييم أداء وسلوك السائق من خلال اطلاعه على ملف قائد المركبة، وإن الراكب يمكنه معرفة تفاصيل عدّاد المركبة على شاشة هاتفه.

وأكد العوضي، أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث اشتمالها على عدة خدمات رقمية مجتمعة من خلال رابط واحد، وأن المبادرة تترجم مبادرة حكومة دبي المتمثلة بـ"المدينة الذكية"، وتجسّد الغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة "دبي الذكية"، والثالثة "إسعاد الناس"، والسابعة "تميز هيئة الطرق والمواصلات".