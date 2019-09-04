كؤوس المان سيتي في استضافة "اتصالات" ضمن جولتها العالمية

استضافت شركة "اتصالات" في مبناها الرئيسي بأبوظبي اليوم "جولة كؤوس مانشستر سيتي العالمية" ضمن إحدى أولى محطاتها في دولة الإمارات، وتأتي الجولة احتفاءً بموسم غير مسبوق من البطولات المتتالية للنادي في الدوري الإنجليزي 2018/2019.

وكان نادي مانشستر سيتي العريق قد حصد عدداً من البطولات مؤخراً بما في ذلك بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، وكأس الاتحاد الإنجليزي دوري السيدات، وكأس كارباو، والكأس القاري للسيدات.

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وأتاحت "اتصالات" الفرصة لموظفيها و20 من المشجعين فرصة حضور جولة الكؤوس الستة التي أحرزها نجوم "السيتيزن" ضمن إحدى أولى وقفاتها في الدولة، وحظوا بأخذ صور تذكارية مع الكؤوس التي فاز بها الفريق الإنجليزي الشهير، علاوةً على المشاركة في عدد من الفعاليات المصاحبة، كما حصل عدد آخر من المشجعين على حقائب تحتوي على لوازم التشجيع، إضافة الى فوز أحدهم بفانيلا الفريق بتوقيعات اللاعبين.

يذكر أن شركة "اتصالات" هي الشريك الإقليمي لـ "جولة كؤوس مانشستر سيتي العالمية" في عدد من دول العالم، منها الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا ونيجيريا والبرازيل وغيرها، والتي سيستعرض فيها الفريق ستة من الكؤوس التي حصدها فريق الرجال وفريق السيدات، كما ستصاحب الجولة عدد من المسابقات والفعاليات.

كما تتاح فرصة أخرى للمشجعين لقاء "جولة الكؤوس" لفريقهم المفضل في ياس مول يوم السبت 7 سبتمبر، وستكون احدى فقرات البرنامج بدعم من "اتصالات" وهي مسابقة يتاح فيها الفوز بأحد الجوائز المختلفة، مثل لوازم التشجيع وكرات القدم